Chango Mas: formoseños aprovechan los “ofertazos XXL” con productos de hasta 50% de descuentos

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El 30 de julio comenzaron los “ofertazos XXL” que tendrán vigencia hasta el próximo miércoles; se trata de 14 días de superofertas en las sucursales de Chango Mas. La multinacional ofrece descuentos de hasta el 50% en algunos productos; 3 x 2 en determinadas marcas, además de los bajos costos en decenas de artículos. Las ofertas fueron aprovechadas desde el primer momento por miles de formoseños que colmaron ambas sucursales de la capital (Circuito Cinco y Av. Gutnisky); asimismo desde la firma aseguran que se cumplan todas las medidas de prevención en el marco de la pandemia por coronavirus.

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta la sucursal de Chango Mas de Av. Dr. Luis Gutniski 3636, donde pudo notar una larga fila de personas, quienes, respetando la distancia social, aguardaban para ingresar.

“Estamos aprovechando las ofertas. La leche por pack siempre es más barata que en otros lugares ya que conseguimos desde $48. Tardamos una hora para realizar la compra”, comentó una mujer que salía de hacer su compra.

“Algunas cosas conseguí a bajos precios, siempre aprovecho los días de ofertas porque hay gran diferencia. Soy del barrio Sagrado Corazón, cuando llegué no tardé tanto para ingresar, pero si para salir”, agregó otra.

En este sentido, la misma fue consultada si es que estas ofertas las encuentra en otros lugares donde respondió que no “y acá tengo mucha más variedad y al mejor costo. Vine a hacer la compra del mes que es bastante porque durante la cuarentena todo se consume más”.

Asimismo, un hombre que todavía no ingresaba comentó: “estoy esperando para entrar, siempre cuando largan días de ofertas vengo porque se ahorra mucho dinero. Todo está muy caro entonces aprovecho los descuentos que no vienen nada mal”.

“Siempre vengo a comprar a este supermercado porque me queda cerca, además encuentro todo lo que necesito y no me sale tan caro como en otros lugares; obviamente que cuando salen estas ofertas aprovecho si o si, por suerte siempre las están largando”, asintió una señora mayor.

Medidas de prevención

Entre las principales medidas de prevención en ejecución se destacan:

• Sanitización continua de carros

• Es la única cadena del país que informa semanalmente los casos y los publica en su web para el conocimiento de todos

• Colocación de acrílicos de distanciamiento en línea de cajas

• Separación para delinear el distanciamiento de los clientes en el piso de ventas

• Cartelería de prevención en las tiendas

• Horario especial para adultos mayores con cajas de pago preferencial

• Fumigaciones preventivas recurrentes

• Simulacros de situación de riesgo potencial

• Distribución de insumos y elementos de prevención

• Restricción en el ingreso a tienda hasta 150 personas por vez

• Refuerzo de opciones para pago electrónico y eliminación de firma de cupones con tarjeta de crédito y débito, para disminuir puntos de contagio

• Refuerzo logístico de productos de alta rotación

• Refuerzo en la reposición en góndola

• Control de uso de barbijos y/o elementos de protección en el ingreso a la tienda

• Toma de temperatura a todo el personal de acuerdo con el protocolo de seguridad

• Restricción en el ingreso de repositores externos

• Nuevos canales de comunicación con los proveedores, priorizando aquellos insumos y/o servicios críticos para el correcto funcionamiento de la operación

• Distintas estaciones de sanitización para clientes dentro del salón

• Extensión de los días de promociones especiales