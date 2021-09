Cómo fue que Gloria Trevi recibió apoyo de Vicente Fernández cuando estaba en la cárcel

Compartir

Linkedin Print

La intérprete mexicana confesó que siente un gran cariño y admiración por el “Charro de Huentitán”.

Gloria Trevi habló sobre la preocupación que tiene por el estado de salud de Vicente Fernández a casi un mes de su hospitalización, reveló cuál es su relación con el cantante mexicano y le respondió a la hija de Sergio Andrade por las declaraciones que hizo en su contra.

En una entrevista para Primer Impacto, la intérprete de Con los ojos cerrados confesó que está al pendiente de la salud de el “Charro de Huentitán” debido a que sigue internado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, por la aparatosa caída que sufrió en su cuarto.

“Para mí es súper importante, no nada más como mexicana y como el representante de la música mexicana que él ha sido, sino personalmente yo lo súper quiero y le estoy muy agradecida”, comentó con una sonrisa.

La cantante regiomontana explicó que para ella Don Vicente Fernández es una persona muy querida, pues aseguró que además de ser un reconocido cantante de música regional mexicana y una de las voces más representativas de la cultura nacional, fue uno de los pocos artistas que le extendieron una mano cuando ella se encontraba en la cárcel.

“Cuando yo estaba, en aquellos tiempos, privada de mi libertad, él fue de las pocas personas que tuvo los huev** de pararse frente a todo el público y decirle a un gobernador ´ya dejen de hacer esa injusticia que están haciendo con está muchachita y ya déjenla salir en libertad´”, recordó con nostalgia.

De acuerdo con la información difundida por el personal médico del hospital, el intérprete de Acá entre nos se encuentra estable. A pesar de los días, el cantante ha prestado una lenta mejoría en relación a su movilidad, se mantiene despierto pero continúa recibiendo apoyo respiratorio y es alimentado por una sonda de gastrostomía.

Por otro lado, Gloria Trevi respondió a las declaraciones que hace unos meses hizo Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta. La cantante de Vestida de azúcar no quiso ahondar en el tema debido a que piensa que la joven desconoce parte de la historia que ella vivió con su exmánager y la cantante aseguró que Valentina es una víctima más.

“Esta muchachita obviamente no me conoce y habla de una situación que no vivió”, dijo. “Son personas que yo considero fueron víctimas, no nada más de este sujeto, también de esa televisora”, mencionó en el video recuperado por el canal de YouTube, Jesús Enrique Estrella Luna.

Sergio Andrade fue un representarte de estrellas juveniles que trabajó con Gloria Trevi por varios años durante su juventud. El exmánager fue acusado de de abuso sexual que hizo en contra de coristas que trabajaban en la misma empresa.

Andrade pasó siete años en prisión mientras que Gloría Trevi fue acusada de complicidad por lo que pasó cuatro años privada de su libertad hasta que fue absuelta debido a que se consideró que no había cometido ningún delito.

A pesar de que la cantante lleva 17 años en libertad, esa etapa de su vida sigue siendo tema para una parte de la sociedad, entre ellos Valentina de la Cuesta.

En mayo de este año, la hija de Sergio Andrade aseguró que Gloria no había sido una víctima de su papá, sino que también participó activamente dentro del clan antes conocido como “Trevi-Andrade”. La joven cantante reconoció que su padre se equivocó pero no considera que Trevi sea una víctima más.

“Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí, porque a México se le ha olvidado”, dijo para Suelta la sopa.

Compartir

Linkedin Print