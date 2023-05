Destacan la respuesta inmediata tras detectarse caso de gripe aviar

El intendente de la localidad de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, destacó la respuesta rápida e inmediata de los distintos organismos del Gobierno provincial y del Senasa, tras confirmarse un caso de gripe aviar en la casa de una familia local.

Comentó que la familia de productores notificó primero al Municipio de la situación y luego se dio aviso al Ministerio de la Producción y Ambiente y al Senasa, organismo responsable de tomar las muestras y enviarlas al laboratorio central de Martínez en Provincia de Buenos Aires.

Con el diagnóstico confirmatorio de que se trataba de influenza aviar altamente patógena (IA) H5 en aves de traspatio, se avanzó con el protocolo a seguir en estos casos.

“Tomó cartas en el asunto el Comité de Emergencia, se reunió el día domingo para tomar las medidas preventivas. El lunes estuvo el director del Senasa, Facundo Galvani, con su equipo de trabajo, el Ministerio de la Producción y Agricultura Familiar. Y un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano realizó un control de la familia productora”, detalló.

Dijo que para ello arribó desde Clorinda el médico veterinario Marcelo Pedretti, encargado departamental del Senasa, quien dirigió las tareas de rastrillaje en lugares próximos al foco, un relevamiento general en chacras vecinas donde existen aves de corral, que hasta el momento no arrojaron ninguna novedad.

“Es importante destacar el trabajo coordinado, la respuesta inmediata del Gobierno provincial a través de estos organismos”, expresó para recordar que el equipo del Municipio también colabora con las tareas.

En este marco, señaló Solalinde que en los medios de comunicación de Riacho He Hé se brindan “informaciones correspondientes, tratando de no crear un hecho de caos, de psicosis en la gente, tampoco estigmatizar a la familia donde ocurrió el caso” y aclaró que “no son las personas las que tienen gripe aviar, sino las aves que estaban criando, muchas ya habían fallecido por culpa de eso y las otras se debieron sacrificar como lo estipula el protocolo, con todos los cuidados”.

Relacionado