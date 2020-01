El Chino Darín abandonó un móvil en televisión tras ser consultado por Valeria Bertuccelli

Compartir

Se sabe que, más allá de haber heredado la vocación por la actuación, el Chino Darín mantiene un vínculo entrañable con su padre, Ricardo Darín. Por eso, tras ser consultado en un móvil de televisión por Valeria Bertuccelli, quien en junio de 2018 acusó públicamente a su progenitor por “malos tratos” mientras ambos protagonizaban la obra Escenas de la vida conyugal, se sintió incómodo.

Eso ocurrió durante el móvil que el Chino le dio a Intrusos, el ciclo que Jorge Rial conduce a través de la pantalla de América, luego de presenciar Romance del Baco y la Vaca, la obra de Marco Antonio Caponi.

Todo comenzó amenamente, con la pregunta de rigor sobre sus recientes vacaciones en Punta del Este junto a sus padres y su novia, la actriz española Úrsula Corberó.

“La pasamos bárbaro. Nos venía bien un tiempo de relax en familia y de distensión. Uruguay es un lugar que nos gusta. Así que muy bien”, expresó, para luego agregar que “estoy muy contento, de vacaciones, en familia y con una relación afianzada hace bastante tiempo”

“Estamos pudiendo disfrutar del tiempo ocioso juntos, que no siempre nos pasa, porque a veces nos toca que uno está laburando y el otro viaja a verlo”, agregó sobre su relación con una de las figuras de La Casa de Papel, quien interpreta a Tokio en la ficción.

Luego, el actor se refirió al plano profesional y a su ida y vuelta casi permanente entre la Argentina y España. “Siempre sigo laburando acá y también me voy a Europa, cuando puedo. La verdad es no sé qué va a pasar, depende de lo que pase a futuro”, comentó sobre lo que se viene para el 2020.

“Intento vincularme con proyectos que estén copados. Estoy teniendo mucha suerte, viviendo un gran momento y está buenísimo. No siempre es así. Hay que saber valorarlo, trabajar para que siga sucediendo y saber que es un privilegio”, destacó al respecto.

Sin embargo, el diálogo se cortó abruptamente cuando el cronista le preguntó por la mujer de Vicentico, haciendo alusión a que en una nota su padre había asegurado que lo vivía como una “mochila” de la que le había costado deshacerse.

“Anda a c… Basta. Tuviste tu oportunidad”, lanzó molesto, mientras se iba alejando del lugar.