El dólar blue pegó otro salto y se acercó a la barrera de los $340

El dólar blue registró una fuerte suba de $7 para cotizarse a $337 presionado por la demanda ante el inicio de las vacaciones y los pesos que se vuelcan al mercado ante los pagos del medio aguinaldo.

Con este fuerte salto la divisa informal acumula en la semana un avance de $16 y se acerca al pico de $ 350 que se registró el 22 de julio de este año.

La escalada del dólar paralelo se produce un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y girara US$ 6.000 millones.

Con este envío y descontando los últimos pagos realizados en el país, la autoridad monetaria registró un total de reservas por US$43.263 millones.

Por su parte, a partir de la segunda versión del dólar soja el Banco Central pudo comprar divisas por US$845 millones en lo que va de diciembre.

Sin embargo, el billete que se compra y vende de manera informal se mantiene demandado por motivos estacionales y presiona sobre el resto de los valores. También influye la incertidumbre institucional que generó el conflicto entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de fondos de la coparticipación.

En las primeras operaciones en la Bolsa de Comercio, el Contado con Liquidación sube 0,90% a $ 336.60, mientras que el MEP se eleva 2,2% a $ 331,44.

El dólar ahorro asciende a $ 299,66 y el dólar turista se ubicó en $ 317,82 para gastos inferiores a US$ 300 y en $ 363,23$ para los que excedan ese límite.

La devaluación oficial fue de 0,14% dejando la cotización en $ 181,61, elevándose la brecha al 86%. El dólar mayorista sube 0,21% a $ 174,90 y en el Banco Nación no registra cambios quedando en $ 180.50.

