El Gobierno no autorizó la vuelta del Turismo Carretera para el fin de semana

La ACTC dio a conocer la noticia. El TC no arrancará el próximo fin de semana como estaba previsto. La institución sacó un comunicado al respecto: “Luego de tomar contacto con las autoridades del Gobierno de la Nación, las mismas le manifestaron a la Comisión Directiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera, que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana del 29 y 30 de agosto, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata”. Lamentablemente llegó la noticia que nadie quería escuchar. La vuelta del automovilismo, con el Turismo Carretera el próximo fin de semana, no prosperó.

El martes fue un día de muchos llamados para tratar de destrabar la situación pero la realidad le ganó a la ansiedad. No solo para el TC sino para todo el mundo del deporte motor la noticia cayó como un balde con agua fría. Más allá de saber que el panorama no era alentador, por la cantidad de contagios de Coronavirus en las últimas semanas, la esperanzaba estaba depositada y había confianza.

El automovilismo no bajará guardia y seguirá trabajando para regresar. No hay dudas que se vendrán días complejos y de muchas negociaciones. Entre la ACTC y la CDA del Automóvil Club Argentino deberán que rearmar los calendarios en un año que tiene cada vez menos meses. ¿Se correrá el 6 de septiembre? Es la pregunta que se hacen varios. La respuesta: Dificíl.