El romántico mensaje de la China Suárez a Benjamín Vicuña: «Él siempre está, contiene, apoya y sostiene»

La China Suárez se encuentra realizando la cuarentena obligatoria en la casa que comparte con su pareja, Benjamín Vicuña. Ya que ambos no pueden trabajar porque el rubro artístico está parado, la actriz se dedica al cuidado y la crianza de Magnolia, la hija que tuvo con el intérprete chileno, y de Rufina, la niña que convive unas semanas junto a ella y otras con su padre, Nico Cabré.

Para la ex protagonista de la ficción Argentina, Tierra de Amor y Venganza no es fácil este aislamiento, pero como cuenta con la ayuda incondicional de su pareja, aprovechó para dedicarle un romántico mensaje en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen de ambos muy tierna y emotiva: “Él siempre está, contiene, apoya y sostiene ❤️”.

La artista también suele utilizar las redes sociales para hacer catarsis sobre algunos de los problemas que tiene durante esta cuarentena. Recientemente les contó a sus seguidores las dificultades que está teniendo para guiar en sus estudios a sus hija Rufina, de 6 años, sumado al cuidado de Magnolia, de 2 años. “No estoy preparada para el aprendizaje a distancia”, admitió bastante angustiada por no poder ayudar a las pequeñas en la adquisición de nuevos conocimientos.

“La psicopedagoga es un amor, me explica y me contiene, pero es realmente difícil organizarse, sumado a que soy malísima con la tecnología y tienen aplicaciones; una para jugar, otra para subir la tarea que hicieron… y seguiremos así varios meses más. A hacerse a la idea”, manifestó Suárez en la red social.

Apenas hizo su descargo, no fueron pocos los que intentaron darle una mano y ayudarla. Sin ir más lejos, una seguidora, que le dijo que es docente, se ofreció para ayudarla con las tareas. La China le agradeció, pero le explicó que el conflicto no tenía que ver con la enseñanza y cómo explicarle, sino que reiteró que tiene que ver con la manera de llevarla adelante. “Gracias. Es que no es falta de comprensión de las tareas. Es la parte tecnológica la que me mata. ¡Y la organización!”.

En el poco tiempo libre que dispone, la actriz aprovechó para renovar su look una vez más. Como no puede ir a la peluquería por el aislamiento obligatoria, ella misma se animó a platinarse solo el flequillo. El resto de su cabello quedó de color castaño. En Instagram, mostró el paso a paso de todo el proceso y el resultado final. Muchos de sus seguidores la llenaron de halagos por su belleza, incluida la actriz Flor Torrente que le escribió un piropo: “Qué potra, por favor”.

La China y Benjamín lograron fortalecer su vínculo en un momento complicado y pudieron dejar atrás sus diferencias que los llevaron a estar distanciados el año pasado. Hoy la pareja está muy unida en medio de los rumores de un supuesto nuevo embarazo de Suárez, aunque todavía ninguno de los actores lo confirmaron oficialmente. Mientras tanto ambos esperan que el aislamiento finalice para volver a trabajar y retomar sus compromisos laborales.