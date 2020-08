“Es un retorno a clases complicado, la salud de nuestros docentes y alumnos está en juego”

Compartir

Linkedin Print

Patricia Arguello, diputada provincial del Bloque Floro Eleuterio Bogado, en contacto con “Expres en Radio” reiteró que el retorno a clases semipresenciales en Formosa es “complicado” ya que “la salud de nuestros docentes y alumnos está en juego”, debido a que la etapa de concientización, capacitación a docentes, familia y comunidad educativa no se realizó y serán los docentes quienes deberán “solucionar” todas las cuestiones como limpieza de las instituciones, compra de insumos e incluso entrega de barbijos.

“Estamos todos con la misma preocupación, con la docente Nilda Patiño (secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados) tuvimos el gusto de trabajar en alguna mesa reunidos, siempre con el fin en común de dar lo mejor para lo que es la educación, para nuestros docentes y alumnos y este retorno a clases sucedió de repente, sin mucha situación, justificación, ahora ya tenemos una resolución que salió el viernes por la tarde, vamos a transitar el día a día de manera tan incierta poniendo en juego el sistema educativo. Por nuestra parte, como bloque en la Legislatura se va a enviar un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias en el Ministerio para que puedan ser cumplidos los protocolos, no se trata de un capricho, de hablar constantemente del protocolo, por ahí parece que nuestros refrentes del sistema educativo no formaron parte de lo que fueron las reuniones a nivel nación donde se delimitaron los lineamientos que sí o sí tienen que ser cumplidos para poder iniciar un ciclo lectivo en esta vuelta a la normalidad que la damos como un inicio porque es diferente en nuestras escuelas”, comenzó diciendo.

“Nosotros como docentes mejor que nadie sabemos cómo estamos en las escuelas, cuáles son las situaciones y la manera arbitraria con la que se maneja nuestro Ministerio de Cultura y Educación que lamentablemente no funciona en representación de lo que debería que es resguardar todo nuestro sistema educativo más en un contexto de pandemia, ahora hay una resolución que tenemos como provincia que fue sacada el viernes siendo que existe un protocolo nacional que ya fue ejecutado en el mes de julio y se tenía que venir trabajando, haciendo la etapa de preapertura de nuestras escuelas y todo quedó en el tintero, nadie respondía, veían como una utopía, como algo lejano el regreso a las aulas siendo que somos conscientes de que nuestros niños tienen que volver, que las escuelas deben volver a funcionar con la nueva normalidad pero para eso tendríamos que haber hecho en todo este tiempo en cuarentena un trabajo en conjunto con todos los actores que incluyen Ministerio de Desarrollo Humano, de Educación, comunidad educativa, familia, padres, gremios”, explicó.

Acotó que “fuimos testigos en todo este tiempo de aislamiento de que desde el Ministerio de Educación no salió ninguna notificación de que se estuvo trabajando, monitoreando, que llegaron a las escuelas del interior y que están acondicionadas, que hay elementos de limpieza, que se entregaron kits de sanitización. En todo este tiempo no tuvimos ninguna novedad, ninguna noticia y esta semana se le preguntó al Ministro de Educación y evadía la respuesta, decía que el gobernador era el que iba a decidir cuándo iniciábamos y al final nos enteramos por la conferencia del Ministro de Nación del inicio”, lamentó Arguello.

Asimismo señaló que “podríamos pedir explicaciones elevando un proyecto de resolución donde se solicita al Poder Ejecutivo que revea qué es lo que va a hacer este Ministerio de Educación de Formosa porque con la resolución que salió ahora, una vez más dejan expuestos a los directivos, a los docentes que tienen que ir a la escuela, limpiar, conseguir elementos de limpieza, algún problema que surja en el ámbito educativo, no tenemos respaldo del Estado, sabemos que los docentes siempre trabajamos así y es la verdad, somos los que solucionamos todo en las escuelas con el salón, con las familias, con las cooperadoras, trabajando pero ahora el contexto es diferente, está en riesgo la salud y es ahí donde uno cuestiona, el Estado debe resguardar la salud y el bienestar de todos los ciudadanos y más todavía de toda la comunidad educativa”.

“La preocupación de las familias es lo que va a pasar, los padres, las madres que tienen que enviar a sus hijos y hay toda una inseguridad y una incertidumbre donde nuestros referentes no tienen claro nada, plantean un proyecto de resolución en 24 horas, lo hacen después de haber lanzado el reinicio de clases en zonas rurales, uno pregunta, responden de manera no convincente, qué seguridad vamos a tener como familia, qué seguridad va a tener la comunidad educativa de poder comenzar esta nueva normalidad en las escuelas, es algo muy incierto y triste, creo que desde los gremios como entidades representativas de nuestros docentes y nuestras escuelas está el esfuerzo y el trabajo mancomunado de los referentes gremiales que se preocupan por esta situación y nosotros como legisladores tendríamos que tomar conciencia de esto, de que no estamos hablando de una vuelta a clases después de vacaciones sino que en un contexto de pandemia. Este protocolo de que todo el mundo habla es un documento vivo, tienen que ir escribiendo a partir de que van pasando los días, los meses y es un documento vivo de acuerdo a cada pueblo, jurisdicción, provincia, no pueden bajar una resolución provincial con puntos explícitos que una vez más nos llevan a lo mismo donde el director es responsable y ver cómo la piloteamos para que este regreso a clases funcione pero según sus miradas que no son las que necesita la familia ni la comunidad educativa en un regreso a clases seguro con todas las condiciones que necesitamos”.

Arguello manifestó además en la Legislatura “uno puede tener toda la predisposición, toda la buena voluntad presentando diferentes tipos de proyectos pero sabemos que quedan ahí encajonados hasta nuevo aviso, si uno no los publica por los medios o no los da a conocer jamás toman cuenta de nada de lo que no sea impartido por parte de ellos, pese a esa realidad creo que desde el lugar que cada uno tiene debemos ser conscientes de que nuestra salud hoy es la prioridad, la salud de nuestros docentes, alumnos, de nuestros hijos que está en juego y sabemos como padres que la escuela y el salón son el espacio donde se propaga y se multiplica todo tipo de virus, sabemos lo que es estar con los niños en un ambiente con dos o tres horas de clases cumpliendo todas las medidas que vamos a tener, es una vuelta complicada y para eso estaba la etapa de capacitación, concientización de docentes, familia, comunidad que nosotros no tuvimos y como cachetazo de locos podemos decir que hablamos de una vuelta a clases en zonas rurales”.

“Todo es incierto, silencioso, medio que convencimiento no hay, estamos ahí como que naufragando en un barco a la deriva siendo que en la realidad tenía que ser que las escuelas en todo este tiempo tenían que ser preparadas, tener todo lo necesario en insumos, ver la gente que se va a encargar de la desinfección, de la limpieza, recibir los elementos de limpieza, lo que pasó fue que citaron a los maestros, a directores, bajaron la línea a la delegación zonal y hay que limpiar, hacer los carteles de prevención, preparar los barbijos porque seguro los chicos no van a llevar, lo mismo de siempre; solucionando los docentes los problemas que trae este Covid-19 que ha desnudado una vez más la falencia de nuestro Estado con cada uno de nosotros”, finalizó.