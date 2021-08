Fernández: “Algunos utilizan la pandemia para echar manto de olvido sobre el pasado reciente”

Compartir

El presidente Alberto Fernández afirmó que la pandemia fue “utilizada por algunos para echar un manto de olvido sobre el pasado reciente”, le pidió a la ciudadanía que no se deje “confundir” por debates “estériles e inútiles” y ratificó que su Gobierno sabe cómo construir “otra Argentina” porque no es “empleado de los bancos ni de las grandes corporaciones”.

“En los primeros tres meses que pudimos gobernar recuperamos en 6 puntos el salario real, pero al tercer mes, cuando nos estábamos recuperando de la pandemia que fue el macrismo, vino la pandemia que azotó al mundo”, expresó ayer el Presidente Alberto en La Pampa, en un discurso en el que hizo una detallada comparación entre las políticas implementadas por su Gobierno, pese al impacto del coronavirus, y las aplicadas durante la gestión de Cambiemos, dos años atrás.

Entre los cuestionamientos a la presidencia de Mauricio Macri, Fernández puso de relieve la “deuda millonaria en dólares” que los funcionarios de Cambiemos “dejaron impaga”, que obligó a su Gobierno a tener que “negociar con uno a uno de los acreedores privados”, con quienes luego se alcanzó una extensión por “10 años” del plazo de pagos y el “ahorro de más de 37 mil millones de dólares”.

“Tomaron la deuda, se escaparon entre las PASO y las generales (del 2019) y dejaron fugar 23 mil y pico de millones de dólares y ahora vienen y nos explican lo que tenemos que hacer”, ironizó el jefe de Estado sobre los funcionarios de Cambiemos, que, dijo, muestran un “descaro que asombra” y pareciera que “le toman el pelo a la gente” cuando afirman “que no tomaron la deuda que tomaron”.

Advirtió que, en medio de la pandemia de coronavirus, “ni uno de ellos vino a ayudar a conseguir una vacuna, ni a conseguir un respirador” y tampoco hubo ninguno que “aportara una solución” frente a la emergencia causada por la Covid-19.

“Nosotros respiramos hondo y le metimos para adelante; otros usan Twitter y se rascan, ya lo hemos visto, es lo que hacen”, resaltó el Presidente en el Complejo Social “Castelvecchio”, en la ciudad de Santa Rosa, junto al gobernador Sergio Ziliotto y otras autoridades nacionales y provinciales.

Poco antes, Fernández visitó la empresa Apex Metalúrgica S.A, proveedora de insumos petroleros para los yacimientos de Vaca Muerta, en el marco de una agenda federal que esta semana incluyó las visitas oficiales a San Juan y Catamarca.

El aporte a la economía y al desarrollo tecnológico del país por parte de esa metalúrgica fue valorado por el Presidente en su discurso, en el que recordó que, en cambio, durante la gestión de Macri “23 mil pymes cerraron y los argentinos redujeron en un 30% el consumo de leche”.

“Esa era la Argentina que nos dejaron”, advirtió y mencionó que Cambiemos contó con “el silencio cómplice de algunos medios de comunicación”.

Contrastó el hecho de que su Gobierno, por el contrario, prohibió las exportaciones de respiradores para que el Estado pudiera comprar todas las unidades disponibles y distribuir “4000 (de ellas) en todos los rincones de la Argentina”, como parte de una gestión que cree en la salud pública y un Estado que “repara las desigualdades que la sociedad crea”.

“En la Argentina que nosotros soñamos el Estado ayuda a los que producen, los que producen invierten y dan trabajo; no somos nosotros los de la timba financiera”, expresó Fernández y se quejó de quienes ahora le exigen que “cierre rápido un acuerdo con el FMI”.

Eso “significa que concedamos lo que el Fondo reclama y sólo puede traducirse en dolor para nuestra gente y yo no estoy para eso”, alertó y agregó: “Para eso busquen a otro”.

“Yo sé a quién represento: a cada argentino; represento los intereses de ese empresario que invierte, de quienes producen en la agricultura y la ganadería; los intereses de los acreedores ya los representaron ellos y así nos fue”, planteó.

“Nosotros sabemos de dónde venimos y a donde queremos ir; somos capaces de reconocer los errores y corregirlos; nosotros no les debemos ninguna explicación a las corporaciones, no somos empleados de los bancos ni de las grandes corporaciones; sabemos a quienes representamos”, enfatizó el Presidente.

Ratificó que su Gobierno está “seguro que hay otra Argentina que construir”, en “unidad” y pidió a la ciudadanía y a la dirigencia correrse “de ese lugar donde se debate lo estéril, lo inútil”, en vez de discutir “lo importante”.

“Queremos argentinos con trabajo y no con planes sociales”, sentenció y recordó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “dejó un país con 200 mil planes sociales”, pero él recibió una Argentina que tenía vigentes “800 mil planes sociales”.

“¿Quién empobreció a la Argentina?, se preguntó y recomendó: “Que no nos confundan”.

