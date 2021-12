Horacio Rodríguez Larreta: «No vamos a aumentar ni crear nuevos impuestos»

Compartir

El Jefe de Gobierno porteño explicó en conferencia de prensa las razones de la Ciudad de Buenos Aires para no acompañar el consenso fiscal impulsado por el Gobierno Nacional. “Como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, asumimos un compromiso central con los argentinos: no apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción, más allá de que la realidad financiera de cada provincia lleve a firmar el Consenso Fiscal”, dijo Rodríguez Larreta tras la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio que ratificó lo acordado en la mesa de Gobernadores de la semana pasada entre Jujuy, Mendoza, Corrientes y CABA.

“No vamos a aumentar impuestos”, repitió Rodríguez Larreta y explicó que la gente validó en las urnas la propuesta de iniciar un camino de baja de impuestos que le saque el pie de la cabeza a los que quieren invertir y dar trabajo. Sin embargo, “la respuesta del Gobierno es pedirnos firmar un Consenso Fiscal que habilita la creación de nuevos impuestos, como el impuesto a la herencia, y el aumento de otros, como el de las alícuotas máximas de Ingresos Brutos a los sectores productivos”.

Rodríguez Larreta sostuvo que esto es grave porque además anula el camino de baja de impuestos que “veníamos transitando con el Consenso Fiscal de 2017, que creemos que se debe retomar cuando estén dadas las condiciones económicas para hacerlo”. Y hoy, consideró, es necesario hacer las cosas de una manera diferente. “Nuestro país tiene un problema serio de trabajo. Muchos perdieron el suyo, otros trabajan en la informalidad y la gran mayoría no llega con su sueldo a fin de mes. Cuesta mucho encontrar oportunidades en un país que hace 10 años no crece y en el que no se crea empleo formal registrado.”

El Jefe de Gobierno porteño dijo que firmar el Consenso también implica suspender los juicios que cada distrito tenga contra el Estado nacional. Eso afectaría directamente el reclamo de la Ciudad ante la Corte Suprema por la quita arbitraria e inconsulta de los fondos de coparticipación. “Quieren obligarnos a todos los argentinos que vivimos en la Ciudad a renunciar al derecho de reclamar los fondos que nos quitaron inconstitucionalmente”, sostuvo.

“Pero como ya me comprometí desde el principio, si la Corte Suprema falla a favor de la Ciudad, la devolución de esos fondos va a ser destinada a bajar impuestos”, explicó Rodríguez Larreta.

Para el Jefe de Gobierno, Argentina necesita impulsar el progreso, y tal como lo hablaron en la reunión de hoy con los gobernadores radicales, impulsar su desarrollo federal con iniciativas que favorezcan la creación de trabajo, las inversiones y que potencien el talento de las personas, el capital humano en cada provincia. También necesita una economía sana que acompañe el crecimiento de los que producen, sacarle los cepos al sector exportador para que puedan llevar el trabajo de los argentinos al mundo, reglas claras para que la industria siga liderando la incorporación de tecnología, previsibilidad, confianza, menos burocracia y, sobre todo, menos impuestos para que las PyMEs sigan agregando valor a la riqueza de nuestra tierra. Además, promover un clima de inversiones en donde se premie al que apuesta por el trabajo y darle seguridad a los que quieren invertir.

Rodríguez Larreta cerró: “Ese futuro distinto tiene que nacer de la voz de los argentinos que se expresaron en las urnas y que pidieron cambiar el rumbo y empezar a construir un camino que apueste por la educación, el trabajo y la seguridad en cada rincón de nuestro país. Juntos por el Cambio está firme para defender estos valores y la esperanza de una Argentina distinta”.

