Imparables: Los Pumas 7’s fueron más y doblegaron a España y Sudáfrica

Con victorias sobre España por 28-21 y ante Sudáfrica por 17-5, Los Pumas 7’s comenzaron con el pie derecho su participación en el Seven de Los Ángeles, quinta etapa de la temporada, y se metieron en la pelea por el Oro.

Los Pumas 7’S 17-5 Sudáfrica

En un encuentro que tuvo a la lluvia como protagonista, fueron los Blitzboks quienes tomaron la iniciativa en los primeros pasajes y concretaron por Rosko Specman. Pero Los Pumas 7’s se acomodaron rápido y asumieron el control del juego para llegar a un gran try a través de Joaquín Pellandini para el 5-5 parcial. En la segunda mitad, Argentina tuvo que esperar para golpear otra vez sólo por el gran esfuerzo defensivo de los sudafricanos, pero Luciano González Rizzoni se las ingenió para quebrar la resistencia, primero recuperando una pelota de un line y luego terminando en una punta tras una buena acción colectiva, estableciendo así el 17-5 y la clasificación a cuartos de final.

Formación de Los Pumas 7’s: 11. Luciano González Rizzoni, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 9. Matías Osadczuk, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 1. Rodrigo Isgró, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 2. Santiago Vera Feld, 3. Germán Schulz, 4. Matteo Graziano, 5. Agustín Fraga, 10. Tobías Wade.

Los Pumas 7’S 28-21 España

Los Pumas 7’s tomaron la iniciativa del partido desde el arranque, y con un gran juego de toques cortos trabajaron para quebrar a la defensa española. No obstante, algo que no pudieron contrarrestar los ibéricos fue la fluidez y el dinamismo de los hombres de Gómez Cora, a través de lo cual Tobías Wade y Marcos Moneta llegaron al try. Sin embargo, con un sorpresivo envión en el final del primer tiempo, de la mano de Nicolás Nieto y Pol Pla, el seleccionado europeo igualó la historia. Ya en el complemento, el combinado nacional profundizó su dominio, para nuevamente doblegar a la férrea defensa rival. Así, se florearon los escurridizos, Moneta selló su doblete, y Joaquín Pellandini sentenció el partido, porque pese a la posterior conquista de Jeremy Trevithick, el triunfo albiceleste ya no volvió a correr peligro.

Formación de Los Pumas 7’s:

Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 11. Luciano González Rizzoni, 14. Joaquín Pellandini, 10. Tobías Wade, 9. Matías Osadczuk, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 1. Rodrigo Isgró, 8. Gastón Revol, 5. Agustín Fraga, 4. Matteo Graziano, 2. Santiago Vera Feld.