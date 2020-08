Inscripciones a las Becas PROGRESAR, sólo para educación permanente

Compartir

El área de Políticas Estudiantiles y Becas del Nivel Superior informó que el programa becas PROGRESAR tiene abierta sus inscripciones hasta 30 días después de concluida la cuarentena, para todos aquellos estudiantes de Educación Obligatoria o Educación Permanente (Adultos) (Primaria-Secundaria) que aún no tuvieron la posibilidad hacerlo. No así para Educación Superior (Terciario/Universitario) que ya cerró el 17 de abril del presente año.

Los interesados, deberán ingresar a: https://becasprogresar.educacion.gob.ar (solapa Educación Obligatoria), no en MI ANSES como antes.

Pueden postularse, estudiantes pertenecientes a unidades educativas de gestión estatal, como así también podrán acceder aquellos de centros educativos privados que cumplan con una serie de condiciones: emitan títulos oficiales, brinden un servicio gratuito u otorguen becas a sus alumnas y alumnos o subvencionados, de manera que la cuota o contribución voluntaria a abonar no supere el monto anual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil o que se encuentren en una zona donde no exista oferta equivalente en las instituciones educativas de gestión estatal.

Requisitos

a) -Tener entre 18 y 24 años de edad. No obstante, las personas con discapacidad y las personas trans, pueden anotarse desde los 18 años y sin límite de edad. Asimismo, el límite de edad para acceder a este beneficio es de 18 a 30 años para quienes pertenecen a algún pueblo originario o para las mujeres que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos/as de hasta 18 años.

b)- Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a con DNI o residente legal con al menos 5 (cinco) años en nuestro país.

c)- Empezar o estar cursando la escuela primaria, secundaria o un curso de formación profesional en instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación.

d)- El total de tus ingresos y los de tu grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, no debe superar los $50.625 mensuales.

e)- No ser titular de un plan/programa social nacional, provincial o municipal.

Si al ingresar con el usuario y clave, no encuentran en la parte de “Datos Académicos” al colegio que pertenecen, pero cumple con las condiciones requeridas, en el apartado “Mensajes” de la misma página, deberán enviar al Ministerio de Educación, los datos de la institución educativa.

Una vez, que completen todos los datos personales y académicos solicitados, deben controlar que esté todo correcto, aceptar las condiciones, enviar la inscripción y descargar el comprobante.