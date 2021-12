Investigan a qué se debió la fuga de amoníaco en la planta de Coca Cola

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Ing. José González, director de Bromatología de la provincia, se refirió a la fuga de gases en la planta de Coca Cola, ocurrida el lunes y que derivó en un desalojo de los trabajadores para el resguardo de su seguridad. En este sentido indicó que se encuentran investigando no sólo las causas sino también si hubo alteración de alimentos.

«Hubo una pequeña fuga de gases que utilizan para refrigerar el agua que es para la preparación de bebidas; hubo un inconveniente con una de las válvulas de seguridad y automáticamente se procedió a bloquear la conexión principal al tanque de estos gases. Por medida preventiva y por procedimiento ante esta clase de situaciones se evacuó preventivamente a todos los que estaban en la planta y también se liberó el espacio de trabajo para el personal de seguridad que está capacitado para aislar la fuga y evitar que sucedan desastres mayores», comenzó relatando el mismo.

Seguidamente indicó que «en este momento nos encontramos recopilando información sobre las medidas correctivas que se toman para estas clases de situaciones, para evitar que se vuelva a reiterar».

Consultado por la clase de producto que disparó el gas respondió: «se trata de amoníaco, el cual es un gas que se utiliza ampliamente en la industria como refrigerante; es altamente toxico y peligroso, deben tomarse todas las medidas preventivas para evitar que haga daño no solamente al ambiente sino a las personas».

Reconoció seguidamente que «estas empresas multinacionales tienen auditorias constantes, deben cumplir con ciertas normas internacionales para autorizarles el uso de este tipo de insumos en la industria».

Asimismo, el Ingeniero González fue indagado sobre si existe algún tipo de sanción ante lo ocurrido, a lo cual contestó que eso depende del informe final que se tenga, y aclaró que no solo se investiga el hecho en sí sino también las medidas para evitar un futuro incidente, además de que si hubo o no algún tipo de alteración en los alimentos y de ser así se procederá al retiro preventivo de todos los lotes producidos en ese momento.

«Si bien no somos organismo de sanción económica, sí lo somos desde el punto de vista procedimental de habilitación de la planta», dejó en claro el mismo.

Finalmente aseveró que «la planta sigue funcionando porque fue una válvula de seguridad que realiza esa liberación para evitar daños mayores. También vale mencionar las condiciones ambientales y climáticas de ayer (lunes) donde a las 17 horas aproximadamente hubo bastante viento, el ambiente estaba pesado, eso hizo que el gas se disperse con mayor facilidad y que no vaya a la atmosfera, sino que quede a la altura baja».

«Obviamente cualquier tipo de fuga de este producto debe alertarnos y se deben tomar acciones. La investigación inició de oficio y oficialmente no tenemos registro de personas que hayan sido afectadas en su salud ante lo ocurrido», cerró diciendo el director de Bromatología de Formosa.

Compartir

Linkedin Print