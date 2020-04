La China Suárez renovó su look

Compartir

Ya se cumplió un mes de la cuarentena obligatoria. El Gobierno estableció que seguirá hasta el 26 de abril y hay una posibilidad de que se siga extendiendo durante mayo. Muchas mujeres aprovechan el tiempo para hacer tratamientos de belleza caseros o cambiarse el look, como lo hizo la China Suárez.

De esta manera, la pareja de Benjamín Vicuña compartió con sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram unas fotografías de su nuevo color de pelo. Como no puede ir a la peluquería por el aislamiento obligatoria, ella misma se animó a platinarse solo el flequillo. El resto de su cabello quedó de color castaño.

En la red social, la mamá de Rufina y Magnolia mostró el paso a paso de todo el proceso y el resultado final. Esta renovación fue bien recibida por sus seguidores, ya que las imágenes tuvieron más de 270 mil me gusta. Muchas personas la llenaron de halagos por su belleza, incluida la actriz Flor Torrente que le escribió un piropo: “Qué potra, por favor”.

La China no le tiene miedo a los cambios. A lo largo de los años se animó a diferentes estilos de corte y diversos colores. Para el personaje de la Polaca que interpretó en la exitosa tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza se tiñó el pelo de rubio platinado y lo mantuvo largo.

Al terminar las grabaciones de la ficción de época producida por Polka para El Trece, la actriz renovó su apariencia: se cortó un poco el pelo, se hizo flequillo y se tiñó de castaño. Pero con el paso de las semanas no se sentía cómoda y se hizo un corte carré al poco tiempo. Un estilo moderno, ideal y súper cómodo.

La intérprete se animó a esta renovación tras confirmar su distanciamiento de Vicuña a finales de noviembre de 2019. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa”, aseguró en diálogo con Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la mañana.

“Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar”, dijo, abriendo la puerta a una futura reconciliación.

Finamente, los actores pudieron dejar atrás sus diferencias y comenzaron una nueva etapa en la relación. Hoy ambos pasan la cuarentena en la misma casa, en medio de los rumores de un supuesto nuevo embarazo de Suárez, aunque todavía no lo confirmaron. Mientras tanto ambos esperan que el aislamiento finalice para volver a trabajar. Esta semana, Vicuña publicó un mensaje en el que expresó sus deseos de retomar su oficio.

“1938, Buenos Aires en un cabaret con una polaca preciosa, @sangrejaponesa. La fiebre amarilla ya había sido controlada y la primera guerra mundial un triste recuerdo. Qué ganas de viajar en el tiempo, al menos hoy podemos hacerlo viendo ficción. Qué ganas de volver a actuar pronto y poder crear mundos paralelos. Hasta pronto, amada libertad”, escribió en Instagram.