La versión de Denzel Washington sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar

Tras la agresión, el veterano actor fue uno de los primeros en acercarse a Smith en el corte publicitario. “El diablo se apoderó de él esa noche”, aseguró.

Denzel Washington vivió el golpe de Will Smith a Chris Rock en directo en los premios Oscar y fue uno de los actores, junto a Bradley Cooper, que se acercó a su colega después del incidente. Casi una semana más tarde del escándalo, Washington dio su versión de lo ocurrido y ofreció detalles sobre qué fue lo que ocurrió durante el corte publicitario.

Hay que recordar que media hora después del violento episodio, Smith volvía a subir al escenario para recibir el Oscar al mejor actor. En su discurso, contó que Washington le había dicho: “En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti”.

Washington, quien fue visto calmando a Smith tras el altercado, confirmó los dichos de su colega y explicó mejor sus palabras: “Bueno, hay un dicho: ‘Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal’. El diablo dice: ‘Oh no, déjalo en paz, es mi favorito’. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez sea porque estás tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche”.

Washington, Tyler Perry y Bradley Cooper fueron vistos hablando con Smith durante la pausa comercial que siguió luego de que Smith golpeara a Rock en la cara por una broma dirigida a su esposa, Jada Pinkett Smith, que se encontraba sentada en primera fila.

“De ninguna manera podría haberme quedada sentado en mi asiento. Eso no es lo que soy”, añadió el actor. “Afortunadamente había gente allí. No solo yo, sino otros, como Tyler Perry, que vino inmediatamente conmigo y dijo unas oraciones. No quiero contar de lo que hablamos ¿Quiénes somos nosotros para condenarlo? No conozco todos los pormenores de la situación, pero sé que la única solución era la oración“, agregó.

Tras unas disculpas públicas a Rock en sus redes sociales, Will Smith presentó el viernes su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

“Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, escribió el actor en un comunicado. “Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de los que he herido es larga e incluye a Chris, a su familia, a muchos de mis queridos amigos, a todos los asistentes y al público mundial en casa”.

“Traicioné la confianza de la Academia. Tengo el corazón roto”, expresó Smith.

La Academia de Hollywood confirmó la aceptación de la renuncia de Smith a través de un comunicado firmado por su presidente, David Rubin. Pero, al mismo tiempo, informó que el procedimiento disciplinario abierto en contra del actor por violaciones a los códigos de conducta de la entidad continuará.

Rock, en tanto, se refirió por primera vez en público a lo ocurrido en un show de stand-up que brindó en la ciudad de Boston. Allí, aseguró que todavía está “procesando lo que pasó” .

El cómico recibido elogios por la forma en que manejó el hecho.

El productor de los Oscar, Will Packer, dijo a la cadena ABC que fue la profesionalidad de Rock la que permitió que el espectáculo siguiera adelante.

Las autoridades no tomaron ninguna medida porque Rock se negó a presentar cargos, agregó Parker.

La ovación que recibió Smith por su victoria en los Oscar ha sido muy criticada, con acusaciones de que Hollywood no se tomó en serio la agresión.

Packer dijo que los aplausos fueron para el actor y su trabajo, no para el incidente.

“Creo que la gente en esa sala que se puso en pie, se puso en pie por alguien que conocían, que era un compañero, que era un amigo, que era un hermano, que tiene una carrera de más de tres décadas de ser lo contrario de lo que vimos en ese momento”, dijo. “Todas estas personas vieron a su amigo en su peor momento y esperaban poder animarlo”.

