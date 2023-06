Liga Nacional de Básquet: Riachuelo presentó su participación en el Torneo 4 Naciones

Las autoridades del Eterno hablaron sobre la invitación que recibió el club para jugar en el Torneo 4 Naciones de China.

En conferencia de prensa, realizada esta mañana en las instalaciones del Club Atlético Riachuelo, las autoridades dirigenciales de la institución junto al cuerpo técnico del equipo profesional masculino, dieron detalles sobre la invitación que recibió el club por parte de la Federación de Baloncesto de China para formar parte del Torneo 4 Naciones.

Para participar de la competencia, que se llevará a cabo en el país asiático desde el 20 de junio hasta el 10 julio, viajará una delegación integrada por 15 personas a costo cero, ya que la entidad organizadora cubrirá la totalidad de los gastos.

Pablo Montaña, presidente de la institución riojana, sostuvo al respecto: «la invitación llegó en un momento hermoso en el cual estábamos disputando los playoffs frente a Olímpico de La Banda. Para elegirnos, la Federación de China tomó en cuenta el trabajo que se viene realizando en la estructura del club, el apoyo que recibimos del público como local y lo que significa nuestra plaza. Estamos contentos y vamos a llevar lo mejor de nosotros para representar a La Rioja y al país de la mejor forma».

Por su parte, Sebastián González, director técnico del equipo profesional quien renovó recientemente su contrato tras la exitosa campaña realizada en la Liga Nacional, expresó: «Queremos representar al básquet argentino de la mejor manera y con una filosofía marcada de lo que es nuestra liga». Luego añadió: «Estoy muy contento, a este viaje en su momento fueron Weber Bahía y Libertad de Sunchales, ahora nos invitaron a nosotros y me siento muy orgulloso y con muchas ganas de aprovechar esta oportunidad. Esto habla del trabajo que se hace en el básquet argentino que hace que nos inviten a mostrar lo nuestro en estos torneos».

Por otro lado, el entrenador también explicó cómo estará compuesto el plantel de jugadores que participará en el torneo: «Primero cabe aclarar que no estamos en un momento habitual: se terminó la temporada y los jugadores quedan libres, pero al recibir una invitación de esta magnitud, con todos los gastos pagos, no podíamos decir que no.

Entonces, decidimos que los jugadores que representaron al club en la última temporada de la Liga que quedó tan marcada en la gente serán los primeros invitados a participar, algunos podrán ir, otros quizás no, y en función de eso buscaremos otros jugadores para completar el roster».

