Naidenoff sobre el DNU: »Diría así no, hay que comenzar un camino virtuoso»

El exsenador Luis Naidenoff en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia y aseveró que hay cuestiones que pueden ser aprobadas por DNU y otras que deben ser debatidas en ambos congresos. Agregó, «desde mi entender, diría así no, hay que comenzar un camino virtuoso».

«El DNU, en este caso, el mega decreto desde el momento en que se dicta y se analiza, la comisión especial, que es la Bicameral que integran diputados y senadores para poder analizarlo se acepta o rechaza en su totalidad, no hay márgenes para que un decreto se apruebe parcialmente, una vez que la Comisión se expida va a la Cámara», comenzó diciendo Naidenoff.

Asimismo, comentó que cuando Cristina Fernández de Kirchner era senadora estableció una forma que dice que «si un decreto es aprobado por una sola de las cámaras tiene validez».

«En este decreto hay muchas cuestiones en materia de regulación económica o normas que están en desuso en las que la mayoría puede coincidir y estar de acuerdo, pero se corre el riesgo de que el decreto por otras materias que en realidad deberían discutirse por ley, algún constitucionalista puede plantear el mismo y este caerá completamente», indicó.

«Debemos decir que desde que se emite el decreto, tiene el mismo efecto de una ley, este ya entra en vigencia, si en un tiempo más se plantea la nulidad del mismo, que sucederá con todo lo hecho, generará una parálisis enorme. No soy partidario de desmenuzar el mismo y hacer varios, creo que hay cuestiones que deben ser aprobadas de esta manera y otras que tiene que ser por ley», se explayó.

«Me parece que el Gobierno que tiene pocos días aun, se maneja con una hoja de ruta, pero en el marco de esta hay herramientas que las pueden avanzar por DNU y otras que deben ser discutidas en el Congreso. Desde mi entender, diría así no, hay que comenzar un camino virtuoso», opinó.

«Esto siempre se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo, de todas maneras, considero que hay cuestiones que pueden ser aprobadas de esta manera y otras no», cerró.