Hace días me pararon dos agentes policiales de la Brigada y de milagro no les pasé por encima con la moto porque se me cruzaron en frente y creí que me iban a robar. Ellos andan de civil, con mochilas y gorras y no se identifican. Creo que no es la manera de proceder. Al menos que lleven una identificación para saber que son efectivos y no salir corriendo.