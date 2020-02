Pablo Pérez rompió el silencio tras su salida de Independiente: los motivos, su roja ante Boca y el llamado a Scocco para ir a Newell’s

Compartir

En la jornada del jueves se cerró la rescisión del contrato de Pablo Pérez y se confirmó su regreso a Newell’s, donde afrontará su tercera etapa. Desde el verano había rumores sobre su posible alejamiento del Rojo pero el mediocampista de 34 años se mantuvo al margen de los mismos. Resuelta su situación, habló por primera vez en Fox Sports y dejó títulos importantes.

Desde los motivos de su adiós al club de Avellaneda hasta la expulsión que sufrió contra Boca y la convocatoria a Ignacio Scocco para que se sume a la Lepra en junio.

SU SALIDA DE INDEPENDIENTE

«No me fui de la mejor manera porque no tuve un año bueno ni rendí como esperaba. Tuve un año muy bueno con mis compañeros pero cuando los resultados no se dan es difícil hacer un análisis»

«No pensé que cuando me echaron con Boca era mi último partido en Independiente. Si bien con Independiente veníamos hablando en las vacaciones que podíamos rescindir porque no me podían pagar, pensé que seguía. En ese momento no se habló más, jugamos contra River y Boca, pero se ve que la expulsión revivió la salida. Nos sentamos, hablamos, nos pusimos de acuerdo y pudimos salir. Si quería, me quedaba, pero era un problema económico para el club y no me gustaría quedarme y que estemos todos incómodos».

“Me saco el sombrero con Pusineri. Fue sincero del primer día hasta el último. Le tomé mucho cariño en el poquito tiempo que estuvimos. Es difícil encontrar un técnico que diga la verdad y te vaya de frente. Me dijo que me bancaba en cualquier situación, que el problema mío era con la dirigencia y que iba a respetar cualquier decisión que tomara, que no iba a influenciar”

SU EXPULSIÓN ANTE BOCA

«Yo juego así. Voy a todas las pelotas a ganarlas. Quise frenar y lo hice tarde. Por suerte, y lo digo de corazón, no le pasó nada a Campuzano. Porque si no me iba a sentir muy mal y me iba a doler»

«La expulsión me hizo sentir mal, emparejé el partiudo, podríamos haber ganado. Veníamos jugando bien, controlábamos el partidoy se me fue la pata. Yo no había pegado patadas, me sentía bien físicamente y que estaba jugando bien. No estaba nervioso ni nada, estaba re tranquilo»

“Con la gente de Boca siempre voy a estar agradecido. Siempre me trataron bien. La Bombonera siempre llena, apoyando y bien conmigo. La reacción de ellos (lo insultaron cuando vio la roja) se las respeto, es un problema de ellos, no mío. Duele un poco porque jugué en ese club, tengo mucho cariño por ellos, los empleados del club y mis ex compañeros. No le hubiera gritado un gol porque pasé cuatro años maravillosos ahí”

SU FUTURO EN NEWELL’S Y EL LLAMADO A SCOCCO

“Cuando se mete Newell’s es muy difícil tomar decisiones. Siempre me inclino por el lado del club que me dio la posibilidad de jugar al fútbol. Se pone difícil para mi representante. Más allá de que tenía ofertas y tuve que dejar mucha guita en Independiente, tomé la decisión porque ya tenía muchísimas ganas de pegar la vuelta”

“¿Scocco? Ja. Ojalá que el 9 de Newell’s que sea Scocco. Él tiene que arreglar sus temas. Olvidate que el deseo, no solamente de los jugadores de Newell’s sino de toda la gente, es que vuelva. Es un jugador súper importante para el fútbol argentino y para el club también: logró dos títulos de siete que tiene el club. Con el nivel que tiene sería espectacular que venga, pero tiene una situación personal que resolver”

· LA FINAL EN MADRID

“El partido ya está jugado. ¿No se tendría que haber jugado? No. El partido se jugó y lo ganó River adentro de la cancha. Con el gas pimienta no se jugó. A veces las situaciones son diferentes pero tomaron decisiones diferentes”

· BECCACECE Y SU AUTOCRÍTICA

«No me gustaría hablar de Sebastián porque tuvimos demasiados problemas e incomodidades. Es un entrenador bárbaro, tiene que seguir aprendiendo de muchas cosas y situaciones. En cuanto a lo táctico es un fenómeno, un superdotado. Todos nos equivocamos y a veces los resultados te incomodan y no te dejan trabajar tranquilo. Con el tiempo va a ser un excelente entrenador»

«Ojalá que el clásico lo gane en Independiente. Voy a hinchar por mis compañeros, que los voy a extrañar»

“No voy a cambiar nunca mi forma de jugar porque quiero ganar todas las pelotas pero tengo que hacer una autocrítica y decir ‘pará, flaco, ¿hasta cuando vas a pegar tanto?’. Tengo que aprender a medir a ver cuál sí y cuál no. A esta edad esas cosas no tienen que pasar más”