Paoltroni está dispuesto a dirimir su candidatura a gobernador con Carbajal a través de una encuesta

En comunicación con Exprés en Radio, Francisco Paoltroni, candidato a gobernador por el Partido Libertad, Trabajo y Progreso, dijo que está dispuesto a dirimir su candidatura con Fernando Carbajal para que aquel que tenga mejor imagen sea quien enfrente a Gildo Insfrán en las elecciones del 25 de junio. “Esa propuesta la vamos a plantear el martes en la mesa del Frente Amplio Formoseño”, dijo.

Primero, Paoltroni aseveró que “este anuncio significa la búsqueda incansable de este objetivo que nos trazamos desde un principio de llegar a un mano a mano con Gildo Insfrán; durante todo este proceso y trabajo que venimos haciendo que ya lleva 20 meses en diciembre apareció el candidato radical, lo cual por supuesto complica el escenario, entonces tratamos de buscar y lograr ese objetivo y para eso necesitamos que Carbajal no compita, se baje de alguna manera o como ultima alternativa tratar de dirimir a través de una encuesta aunque previamente haríamos un debate público”.

Reconoció que pese a todas las conversaciones “ha sido imposible consensuar, no reconocen el trabajo que se ha hecho para cambiar la historia de Formosa porque la gente quiere un verdadero cambio”.

“No está cerrado nada, el día martes vamos a plantear esto en la mesa del Frente Amplio Formoseño”, dejó en claro el líder del partido Libertad, Trabajo y Progreso.

“Nosotros comunicamos absolutamente todo a la gente, para que sepan en qué proceso estamos, siempre detrás del mismo objetivo que tenemos como equipo que es cambiar la historia de Formosa, lo cual significa cambiar de gobernador y para eso tenemos que llegar en un trabajo mano a mano”, continuó diciendo.

Agregó que en caso de que no se llegue a un acuerdo la propuesta es ir a una encuesta, donde quien resulte con mejor imagen será el candidato de la oposición; en este sentido dejó en claro que en caso que Carbajal resulte elegido no será su compañero de fórmula. “No soy una persona que se preparó para esa función, no tengo el perfil, y acá hay que terminar con esa cuestión de que cualquiera agarra cualquier cargo. Yo estoy preparado para gestionar, me he dedicado toda la vida a poner en marcha proyectos de desarrollo y es lo que traemos para Formosa donde queremos generar trabajo y aumentar la producción para empezar a sacar a la gente de la pobreza”, expuso.

“Si pierdo la encuesta, acompañaré a todos mis candidatos a intendentes y concejales de este nuevo espacio político en toda la provincia; el acuerdo ya debería estar desde este martes, y luego hay que dirimir candidatos antes del 21 de mayo”, continuó diciendo Paoltroni.

Consultado si hay posibilidades de una “unión programática” respondió: “no me gusta hablar de unión sino más bien de acuerdo transitorio de partidos para llegar a un objetivo que es cambiar la historia de Formosa, sucedido esto, se empiezan a desarmar todas las trampas que aquí están armadas para que no funcione la verdadera democracia, entonces esto va a ser un proceso de ordenamiento democrático donde el primer objetivo es ganarle a Gildo Insfrán”.

Por otro lado, cuando se indagó por quién es su candidato a presidente expuso que “no tenemos candidato a presidente, porque hablamos con todos, no nos definimos a nivel nacional porque consideramos que eso nos divide; no tenemos candidato a presidente”.

“Nuestra intención era dejarle todos los espacios a la oposición para que nos deje ir en un mano a mano con Insfrán, pero desde diciembre esta oferta no ha prosperado, dilatan todo. El consenso depende de ellos, yo estoy listo para una encuesta”, cerró diciendo el productor agropecuario.

