Rector de la UNaF anunció el pago de bono para docentes y no docentes y para monotributistas

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, anunció el pago de un bono de fin de año consistente en $7500 para docentes y no docentes y $5000 para monotributistas.

“La próxima semana estaremos firmando una resolución a través de la que vamos a otorgar un bono a todos los docentes y los no docentes de $7500 y también una contribución para los monotributistas de $5000”, afirmó.

A su vez, destacó que “esta es la gestión de todos porque todos los claustros de la comunidad universitaria tienen participación en el desarrollo de nuestra Universidad”, marcando que en este año atravesado por la pandemia “les dimos respuestas a los docentes, los no docentes y por supuesto a los alumnos a través de diferentes acciones para garantizar la continuidad pedagógica”.

“También nuestros investigadores se readecuaron para producir alcohol en gel y puro y otros elementos desinfectantes, además de la construcción de cabinas sanitizantes. Hicimos muchísimas cosas en este año que han implicado una importante inversión por parte de esta gestión”, resaltó.

Del mismo modo, mencionó la concreción del anhelado comedor universitario y el inicio de las obras de pavimentación de las calles internas del campus universitario, sumando asimismo “todo lo que tiene que ver con el saneamiento que hemos hecho de las cuentas de la UNaF”.

“Con alegría podemos decir realmente que la UNaF no tiene deudas, así que cualquier trabajador de la Universidad tiene la tranquilidad de que su sueldo está garantizado y también el aguinaldo correspondiente”, subrayó, confirmando que la segunda cuota del SAC se abonará el 21 de diciembre, con lo cual estará acreditado desde el día 19.

2021

Con miras al año entrante, el titular de la UNaF hizo notar que “la Universidad va a continuar funcionando muy bien porque vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo. Poseemos ahorros suficientes para seguir invirtiendo, ya sea en obras, equipamientos, compras de insumos e inclusive la construcción del nuevo laboratorio que planificamos”.

“Las cuentas están todas transparentes. A los que tienen dudas, les digo que están los expedientes que demuestran cómo se generaron los fondos. Todo está escrito y probado”, recalcó.

Para finalizar, puso de relieve que “la comunidad universitaria es la que hace todo; el rector gestiona lo que le proponen habilitar o facilitar. Tenemos un plan estratégico, donde entendemos que todos somos UNaF, todos somos uno”.

