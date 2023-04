Rodríguez aseguró que el primer brote de chikungunya en Formosa está controlado

La directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) de Formosa, Claudia Rodríguez, se refirió a los casos en aumento de dengue y chikungunya que existen, actualmente, en la provincia.

En principio, admitió que el país vecino de Paraguay “está en una situación complicada” por los casos de chikungunya pero “no así de dengue”; y recordó que, hasta el último parte del 25 de marzo, se informaron 46 personas fallecidas por esta enfermedad entre las que se encuentran bebés.

“Nuestra situación es muy diferente, tenemos el primer brote de chikungunya en la provincia, nunca habíamos tenido y si hubo fueron casos asilados y esporádicos, pero tampoco este brote es de la cantidad de positivos que tiene Paraguay”, aclaró.

Y reiteró: “En este momento estamos con una circulación simultánea de virus de dengue y chikungunya”.

En ese marco, la especialista explicó que, a pesar de tener casos autóctonos tanto de dengue como de chikungunya, “estamos dentro de los números esperados para esta altura del año”, sobre todo, teniendo como referencia años anteriores, “sacando el 2020 que fue la epidemia más grande que tuvimos en Formosa, Argentina y Latinoamérica”.

Del total de casos positivos, según Rodríguez, el 60% son autóctonos lo cual “era de esperar” porque están dadas las condiciones climáticas y ambientales para que el mosquito se reproduzca y se multiplique rápidamente.

“Más casos son de chikungunya, que venimos detectando desde enero, los primeros importados, eso se hace gracias a la vigilancia intensificada de los síntomas febriles”, señaló.

En ese sentido, la profesional aseguró que el sistema de salud público de la provincia “está bien, no está colapsado ni saturado” porque “tenemos la cantidad de casos dentro de los números esperados para esta época del año”.

“Tenemos más que el año pasado que tuvimos muy poca cantidad de casos de dengue, pero comparado con 2021 y 2019, tenemos menos”, detalló.

Asimismo, hizo hincapié en que la situación epidemiológica “está controlada” y que ni los hospitales, centros de salud ni laboratorios “están desbordados”, al mismo tiempo que recordó que se hace el diagnóstico de dengue en todos los laboratorios de la provincia desde el año pasado.

“Yo creo que esto va a ir aumentando, pero no creo que se descontrole, porque si bien estamos en números bajos aún no llegamos al pico de casos positivos que generalmente tenemos en la segunda 15 de abril, así que veremos cómo se comporta”, concluyó Rodríguez.

