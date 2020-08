Romero calificó de “desafortunadas” las declaraciones públicas de una abogada

Compartir

Diego Romero, jefe comunal de Subteniente Perín, se refirió a las declaraciones mediáticas de la abogada Mirian Cabrera y denunció “que exceden los límites del ejercicio de su profesión haciendo evaluaciones de nuestra gestión en relación con causas judiciales que involucra a esta Comisión de Fomento”. En ese sentido anticipó que en conjunto con sus asesores legales están evaluando la posibilidad de elevar una presentación formal ante el Concejo Profesional de la Abogacía.

La letrada representa a algunos empleados municipales que reclamaron ante la justicia el pago del 50% de los haberes de abril y mayo de este año, en ese sentido justificó que “en un impensado momento de la historia mundial y ante la situación compleja que comenzó a gestarse, consideramos responsable- y según las herramientas con las que contábamos y fundamentalmente en resguardo de la fuente laboral de estas personas- reducir el horario de trabajo del personal y abonar de manera excepcional en esos periodos, la mitad de sus haberes”.

Romero aseguró que es “consciente” que “las decisiones que adoptamos las autoridades políticas están sujetas a la revisión judicial y acatamos la determinación de la misma; pero también ejercemos los derechos que tienen todos los que son llevados a pleitos judiciales, como le toca a la Comuna de Perín”, y aclaró que “las determinaciones de una autoridad pública no son tomadas por capricho, sino con un criterio justo y considerando todas las aristas. Calificar de ‘segada’ y ‘caprichosa’ una decisión que fue adoptada en una situación de urgencia, habla más de quién lo dice y de los intereses que busca esa parte”.

Seguidamente detalló que “fue necesario esa y otras medidas, ya que precisábamos recursos para afrontar distintos frentes de batalla: por un lado, la reciente pandemia y el apremio de trabajar en la prevención y en los distintos controles, además de la fumigación que se realiza a los vehículos; y por otra parte, la crisis hídrica y la gran demanda en toda la zona de nuestra comuna (desde la Comuna se asiste permanentemente con el vital líquido a toda la región de influencia con camiones). Pero esta decisión, que fue difícil, pero logró mantener fuentes laborales dio sus frutos, ya que luego de los dos meses, la Comisión de Fomento pudo cumplir con las urgencias y reacomodar sus finanzas, para volver a los horarios y haberes normalmente. Por eso hablamos de una medida excepcional”. Cabe mencionar que el propio Romero renunció a su sueldo en ese periodo y todos sus funcionarios sólo cobraron el 25% de sus haberes.

“El motivo de esta respuesta es porque me llama la atención que una profesional utilice un discurso que excede lo ético y haga cuestionamientos de tintes políticos. Pero lo grave es que se olvide que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, privadas o públicas, tienen derecho a defenderse por las vías que las leyes establecen. Me queda analizar que el tono de sus palabras contribuye sólo a sembrar odio y bronca en contra de quienes hoy tenemos la responsabilidad de gestionar los intereses públicos de Perín y de toda su gente”, arremetió.

La profesional del derecho se refirió a otra causa judicial que afronta la Comuna en la que 12 agentes fueron desvinculados de la institución. Ante esto Romero explicó que “los trabajadores a los que hace referencia estuvieron más de nueve meses sin trabajar bajo la excusa de estar ejerciendo derechos sindicales de un agrupamiento que no está reconocido como tal, por ello es que la Comuna seguirá peleando por revertir la decisión de los jueces locales que decidieron contrariando la ley vigente y desconocieron facultades reconocidas por el legislador expresamente a la administración, si es necesario yendo directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque estamos convencidos que tenemos derecho, y es un deber del Jefe Comunal defender los derechos de la su comunidad”.

Para finalizar, agregó “la verdad que, por lo expuesto, quedo corto en sostener esas declaraciones como desafortunadas, porque además son oportunistas y maliciosas y buscan desprestigiar la gestión que democráticamente fue elegida por todos los lugareños y, por más que les pese a algunos pocos, seguirá trabajando para gente, tal cual nos indica nuestro conductor”.