El delantero venezolano firmó el contrato que lo vincula con el Millonario hasta fines de 2025

“River hizo el mejor mercado de pases en esta ventana”, opinó Martín Demichelis antes de su debut frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. En la lista de altas del Millonario en la actual ventana de transferencias aparecen los nombres de Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón. Todas las incorporaciones ya estaban bajo las órdenes del entrenador excepto el venezolano, que debía aterrizar en Argentina para rubricar su firma y presentarse por primera vez en Ezeiza para conocer a sus nuevos compañeros.

El domingo por la noche el ex delantero del Everton dio sus primeros pasos en Buenos Aires y este lunes se hizo oficial su fichaje. “Salomón Rondón se reunió con el Presidente Jorge Brito y el Vicepresidente Matías Patanian y firmó el contrato que lo convierte en jugador de nuestra Institución hasta diciembre de 2025. ¡Éxitos!”, redactaron las redes oficiales del cuadro de Núñez junto a las imágenes del goleador rubricando la firma en el vínculo que se estirará durante dos años.

El futbolista de 33 años cuenta con una gran experiencia en el plano internacional, además de ser representativo de su selección nacional, donde es el máximo goleador histórico. El venezolano viene de jugar dos temporadas en la Premier League de Inglaterra con la camiseta de los Toffees.

Sin embargo, por falta de minutos rescindió su contrato y fue ofrecido a varios clubes argentinos. Un dato no menor es que el delantero fue compañero de Demichelis en Málaga de España entre 2010 y 2012, en el mejor momento del venezolano, aunque no juega un encuentro oficial desde octubre.

En lo que respecta al cupo de extranjeros, Salomón Rondón se suma a los otros tres que posee River Plate en el plantel. Robert Rojas (Paraguay), Paulo Díaz (Chile) y Miguel Borja (Colombia). Aunque bien también se encuentra Nicolás De la Cruz (Uruguay), este no ocupa lugar por tener doble nacionalidad. El reglamento permite seis jugadores internacionales por equipo, aunque solo cinco pueden firmar planilla en cada encuentro.

El principal perjudicado por la llegada del venezolano fue Flabian Londoño.

a que el jugador sumó minutos durante los partidos amistosos en Estados Unidos y parecía ser uno de los elementos en ataque que Micho iba a tener en cuenta para la temporada, el colombiano fue cedido a Arsenal de Sarandí en busca de continuidad y para no acumular futbolistas en la posición de delantero que por ahora tiene como titular al Colibrí.

Relacionado