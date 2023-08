Se activó un protocolo de seguridad en Casa Rosada por una amenaza de bomba

Un llamado telefónico al 911 alertó sobre un explosivo en la sala de presidencia de la sede del gobierno nacional

Un llamado telefónico receptado por el servicio de emergencia 911 pasadas las 18.20 alertaba sobre una amenaza de bomba en la Casa Rosada este domingo 13 de agosto. Según pudo saber Infobae, la comunicación fue realizada desde la provincia de Buenos Aires.

Tras la amenaza se activó un operativo conjunto entre el Escuadrón Antibombas de la Ciudad de la Buenos Aires y la división de Explosivos de la Policía Federal. El llamado fue recibido en el número de emergencia bonaerense, que dio aviso a Casa Rosada. La indicación apuntaba a la sala de presidencia de la sede oficial del gobierno nacional.

“Una ‘voz masculina’ que indicó ser ‘personal de seguridad de la Casa Rosada’ advirtió que ‘se le aproximó una persona indicándole que instaló un artefacto explosivo en el interior de la sala presidencial’”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

El episodio de emergencia se suscitó en horas de la tarde, mientras en todo el país se realizaban las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la primera instancia para comenzar a definir al próximo presidente de Argentina.

Por tal situación, el palacio de gobierno debió ser evacuado, aunque no había tantos empleados como un día hábil. El operativo finalizó pasadas a las 19.30 y los efectivos pudieron constatar que no había explosivos ni en el edificio ni en sus alrededores. Por protocolo, se realizó un recorrido que finalizó sin novedades, según pudo saber este medio.

La Casa Militar, en tanto, confirmó que se abrirá una investigación judicial para dar con los responsables a la llamada, que se hará en el marco del delito de intimidación pública. La causa recayó en el juez Ariel Lijo.

No es la primera vez que esto sucede. En septiembre de 2022, hubo amenazas de bomba en la Casa Rosada pero también en el Ministerio de Defensa. Con poco tiempo de diferencia, las autoridades nacionales recibieron los llamados.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales en ese entonces, las intimidaciones se hicieron cerca de las 20 de ese jueves 22 de septiembre pasado, a través de dos llamados casi simultáneos al 911, en los que se dio aviso de supuestos explosivos en esos dos edificios.

Ante esta situación, equipos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal se desplazaron tanto a la Casa Rosada como al Ministerio y recorrieron las instalaciones de ambos lugares, pero en ambos casos los efectivos descartaron cualquier tipo de peligro.

En ese mismo edificio, unos momentos después de la amenaza, y ante cerca de 200 militares en actividad y algunos que ya se retiraron, Alberto Fernández había anunciado un plan de jerarquización salarial para equiparar los sueldos de los militares con los de las fuerzas de Seguridad Federal.

Antes de ese antecedente, en mayo del 2019, durante la administración de Mauricio Macri, la Casa Rosada fue evacuada preventivamente luego de dos llamados anónimos que daban cuenta de supuestos explosivos en el lugar. En aquella oportunidad, personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal trabajó en busca de paquetes sospechosos, pero tampoco encontraron nada.

