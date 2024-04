Según datos oficiales, sólo dos de cada cien empresas buscan contratar personal

Es la proporción más baja de los últimos once años. El dato surge de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría (antes Ministerio) de Trabajo. Cuántas compañías están considerando despedir trabajadores.

La actividad económica nacional lleva tres meses consecutivos de caída y el panorama hacia adelante no da garantías de una pronta recuperación. Las consecuencias están a la vista: apenas dos de cada cien empresas están pensando en contratar nuevos trabajadores en los próximos meses.

El dato se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora mensualmente la Secretaría (antes Ministerio) de Trabajo. De acuerdo con el último informe presentado -correspondiente a febrero de este año- el 95,2% de las empresas planea mantener su planta de personal, el 2,5% planea despidos y apenas el 2,3% evalúa contratar nuevos trabajadores. Es importante aclarar que el estudio se centra sólo sobre empresas con 10 o más trabajadores, por lo que no están contempladas las micro empresas ni las pymes más chicas.

Si se analizan los datos históricos, se encuentra que la proporción de empresas que están pensando en aumentar su dosis de personal es la más baja de la última década. Tomando como referencia los meses de febrero, se observa que el año pasado, por ejemplo, la cantidad de empresas que planeaba sumar nueva mano de obra era prácticamente el doble (4,1%).

En años con otro escenario económico, como 2017 y 2018, el porcentaje de firmas con intenciones de contratar nuevo personal ha llegado a superar al 10%.

Para quién hay lugar

Como indican los números, parece haber muy poco lugar para nuevos trabajadores, pero resulta interesante analizar qué están buscando específicamente las empresas que sí buscan incorporar nueva mano de obra.

La tasa de búsqueda (el 2,3%) se puede desglosar en cuatro partes, según el nivel de calificación que se requiere. De acuerdo a la EIL, los que mejores oportunidades tienen en este momento son los trabajadores “no calificados”, que tienen una tasa de búsqueda del 3%; le siguen los técnicos (1,5%), los operativos (1,4%) y finalmente los profesionales, cuya tasa de búsqueda es de apenas 0,9%.

Además, del total de búsquedas, el 81,5% es para sexo indistinto, el 12,8% requiere sí o sí de mujeres y sólo un 5,7% requiere de empleados del sexo masculino.

Más despidos sin causa

Otro dato que da cuenta de un escenario preocupante para el mercado laboral es la proporción de despidos sin causa.

Según la EIL, del total de personas que perdieron su trabajo en febrero, el 12,6% sufrió de despidos sin justificación alguna. Se trata del número más alto para esa época del año desde 2020 hasta hoy. Se supera por ejemplo el 10% de febrero del 2023 y el 5,2% de igual mes de 2022.

En contraparte, la proporción de despidos con justa causa saltó de 2,7% en 2023 a 4,5% en 2024, mientras que las renuncias bajaron del 60,2% al 53,4%.

Cómo varió el empleo

Además de evaluar las perspectivas, la Encuesta de Indicadores Laborales analiza la evolución del mercado laboral en los últimos meses según rama de actividad. En este caso, los últimos datos publicados muestran cierta tendencia de estancamiento en varios sectores y una fuerte caída en uno de ellos.

En detalle, creció 0,6% el empleo en la industria manufacturera (entre febrero de 2023 e igual mes de este año), mejoró 1% “servicios comunales, sociales y personales” y repuntó 1,7% el sector de “comercio, restaurantes y hoteles”. También mejoró la rama de “servicios financieros” (1,9%), mientras que “transporte, almacenamiento y comunicaciones” se mantuvo sin cambios (0% de variación).

Sólo un sector, la construcción, perdió trabajadores en los últimos doce meses, pero se trató de una fuerte baja del 11,2%.

Si se analizan los resultados por tamaño de empresa, se encuentra que se redujo 0,5% la cantidad de empleados en empresas de entre 10 y 49 trabajadores, se mantuvo (0,1% de variación) en empresas de 50 a 199 personas y creció 0,7% en firmas de 200 o más empleados.