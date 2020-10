Intiman a INTERFOR que abra sus puertas para realizar la RTO

Compartir

Tras su clausura tanto en Parque Industrial como así también en la zona norte de la Ciudad, la Dirección de Transporte de la provincia intimó a INTERFOR SRL a abrir su taller para la realización de la Revisión Técnica Obligatoria a minibuses y ómnibus. Vale recordar que se trata de la única empresa habilitada en la provincia para realizar dicho servicio.

Fabio Trevizan, apoderado legal de la empresa en cuestión, en comunicación con el Grupo de Medios TVO aseveró que “el viernes a las 11 de la mañana recibimos una nota del Dr. Pablo Córdoba donde nos intimaba a que procedamos a dar continuidad de nuestro servicio. Como es de público conocimiento a nosotros nos clausuraron tanto el taller fijo que está en Parque Industrial como el taller móvil que instalamos en el Circuito 5 entonces ese mismo día le pedimos al Dr. Córdoba que curse esa intimación al Director de Parque Industrial como así también a la Municipalidad de Formosa”.

“La empresa no puede ir a romper los precintos de clausurado”, clarificó y enfatizó que “reconocemos que hubo falencias y por eso nos clausuraron, no estábamos en una situación regular al 100%, había algunas cuestiones en cuanto a la habilitación, cuando se procedió a la clausura nosotros nos presentamos ante la Municipalidad diciendo que reconocemos que hay cosas que faltan, entonces presentamos los planos y un montón de requisitos, y en definitiva ahora estamos a la espera de la respuesta. Reconocemos que había falencias, pero ahora ya no las hay”.

Agregó asimismo que la RTO a minibuses y colectivos solo se podrá realizar en el Parque Industrial porque “el móvil solo es para autos y camionetas”.

“Nosotros tenemos una doble finalidad, una es prestar el servicio a los usuarios y la otra trabajar para poder ganar el dinero y hacer frente a las obligaciones salariales con los empleados”, expuso además.

Por otro lado, Trevizan fue consultado si es que existe la posibilidad de algún tipo de sanción si no responden la intimación. “Desde el primer momento que a nosotros nos clausuraron y se produjo la suspensión de la prestación del servicio la empresa INTERFOR SRL comunica a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte -CNRT-, es decir, nosotros en todo momento estamos en contacto con ellos y tenemos entendido que esta consultora nacional también ha gestionado de manera informal para que se destrabe esta situación”.

“Lo mismo que presentamos acá se escanea y se manda a Buenos Aires para que vean que la empresa tiene la intención de prestar el servicio”, clarificó y confió que si hoy le dicen que a tal hora deben comenzar a funcionar no habría ningún tipo de problemas porque “la empresa no es que no quiere trabajar”.

“La predisposición para trabajar existe desde un primer momento con respecto a la prestación del servicio, el tema es que no habilitan. Entendemos que hay un excesivo y riguroso plazo burocrático vencido”, asintió y añadió que “no quiero pensar mal, pero tenemos contactos que están pensando que quizás no quieren que sigamos trabajando en la provincia, pero yo no lo puedo decir porque realmente no me consta”.