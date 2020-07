Destacan la lechería subtropical, su historia y desarrollo en la provincia de Formosa

Compartir

En una entrevista realizada por Canal Rural, el médico veterinario formoseño Julio César Gómez, docente-investigador y director de la Entidad de Control Lechero Oficial N° 131 de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), habló de la historia, el desarrollo y el potencial de la cuenca y la lechería subtropical.

“La Asociación de Criadores de Holando Argentino (ACHA), tiene el convenio con nosotros, hace más de 26 años y que nos ha permitido avanzar mucho en la lechería subtropical fundamentalmente en la zona que era considerada hasta la década del 90 zona marginal o insipiente y hoy ya nominada lechería extra Pampeana”, comenzó diciendo.



Explicó que en Formosa, “la empresa Santa Úrsula, propiedad de la familia de Raúl Maglietti, que son de origen Italiano, hace 80 años que producen leche en la provincia, antes de que llegue la ruta nacional N° 11”.

Seguidamente, contó está realizando un trabajo sobre la historia de la familia y relató que “Raúl Maglietti cuando era un joven empresario lechero se fue a comprar la primera vaca Holando Argentino en Buenos Aires y puso un tambo usina, el primero en la zona norte”.

“La empresa arrancó hace 80 años y en la década del 70′ deciden poner en marcha una usina láctea con una capacidad para 10 mil litros por día, con una planta potabilizadora y su producto llegó hasta Corrientes. Este es el inicio de la lechería en el subtrópico latinoamericano”, relató el médico veterinario.

El responsable de la Entidad de CLO N° 131 de la UNaF, recordó que el programa nació cuando “se hace el primero Congreso de Lechería en Venado Tuerto y fue ahí que empezamos a realizar este proyecto de ubicar en el subtrópico latinoamericano una entidad de control lechero en el ámbito de la universidad, que no tenga una mega función comercial, sino para desarrollar validar, innovar, experimentar si era factible el negocio lechero”.

“Nosotros nos hemos dado cuenta con los años que el Holando se cruza con otros animales, se deprime su curva lactancia, su persistencia, todos los factores fisiológico de un animal lechero, pero da una suficiente cantidad de leche para arrancar la producción”.

“Tenemos un grupo de productores innovadores, la innovación primigenia en la Argentina de lechería esta en 3 a 5%, quiere decir que los 10 mil productores que tenemos el 3 a 5% innova y al resto se le imposibilita un crecimiento sostenido porque tienen problema de infraestructura y equipamiento”, dijo y añadió que “el Estado debe acompañar a los actores de la cadena productiva láctea, porque si esto no está funcionando impide que podamos trabajar de manera conjunta para que la lechería extra pampeana siga y se pueda exportar”.

“La Universidad de Formosa nos ha apoyado siempre, porque tiene un subsidio parcial para el sector, porque los lecheros de la zona no tienen mucha posibilidad económica de poder acceder a todas las tecnologías, entonces ellos se dieron cuenta que la herramienta del control lechero es uno de los mejores porque tiene una estructura técnica administrativa que es comparable a la del norteamericano y Nueva Zelanda. En Argentina nos falta una articulación más eficiente en sistema científico y tecnológico, para definir una política que nos permita crecer”, cerró el formoseño Julio César Gómez.

CURRICULUM ABREVIADO PROF MED VET JULIO CESAR GOMEZ

Prof. Julio Cesar Gómez, Médico Veterinario graduado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de U.N.N.E, Corrientes Argentina, Docente – investigador.

Distinguido con el Premio Presidencial “Dr. José A. Balseiro” en la mención “Investigador Joven” a la Mejor Iniciativa en Vinculación Tecnológica otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción en el año 1999 por transferir exitosamente con la Asociación Criadores de Holando argentino – ACHA- el Control lechero y Registro de crías a Productores lecheros del NEA – Argentina – y de la República del Paraguay.

Titular por concurso y revalida de la Cátedra Producción de Leche de la Carrera Ingeniería Zootecnista de la Facultad de Recursos Naturales –FRN- de la Universidad Nacional de Formosa,

Director de la Entidad de Control Lechero Oficial Nº 131 , Convenio entre la Universidad Nacional de Formosa y ACHA Vigente. .

Decano mandato cumplido de la FRN de la Universidad Nacional de Formosa periodo 2001-2005- 2009.

Docente- Investigador Categoría III. Director de proyecto (grado otorgado por la secretaria de Políticas Universitarias de la nación).

Autor de numerosas publicaciones Nacionales e Internacionales referida a la Producción y Calidad de Leche, como así también material de divulgación para estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias Veterinarias, Ingeniería Zootecnista y afines.

Curso estudios de Postgrado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral en Producción de Rodeos Lechero.

Se capacito en Nueva Zelanda en Producción y Calidad de leche.

Fue distinguido en la Universidad Nacional de Candendiyu. Paraguay por su contribución al desarrollo de la lechería Subtropical en el año 2016.

Se desempeña en Gestión de Rodeos Lecheros, Calidad de leche en Tambos, Formulación de Proyectos de I+ D+ i. Capacitación de Recursos Humanos .

. Actualmente es director del Proyecto “ Evaluación del comportamiento de la curva de lactancia en rodeos lecheros del subtropico latinoamericano”.

Es miembro activo del Consejo asesor de Entidades de Control Lechero oficial de la República Argentina.

Integra la subcomisión Técnica de Control Lechero oficial y registro de crías de la asociación Criadores de Holando argentino.

Autor del capítulo “Caso agronegocios lácteos subtropical” del libro Desarrollo de Negocios Agroalimentarios, desde lo Local a lo Internacional. Publicado por la editorial alemana Cuvillier Verlag.

Autor del Prototipo de desarrollo electrónico “Calculador de pérdidas económicas por mastitis y gestión de la calidad de Leche (MR )

PREMIO BALSEIRO 1999